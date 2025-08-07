Самойлова повторила с дочкой тренд, из-за которого россиянка сломала позвоночник

Блогерша Оксана Самойлова решила повторить тренд, суть которого удержать равновесие на неустойчивых предметах. Причем в съемках она задействовала свою дочь Лею.

В Сети появились кадры, как жена рэпера Джигана совершила несколько неудачных попыток снять видео. 10-летняя Лея на каблуках постоянно падала, и другие члены команды Самойловой ловили ее, чтобы она не травмировалась. Вероятно, было сделано не меньше десятка дублей, чтобы получить хороший результат.

К слову, данный тренд довольно опасный. Одна из россиянок уже делилась, что оказалась в больнице из-за того, что хотела снять видео. Девушка соскользнула, пытаясь поймать баланс, и неудачно приземлилась. В итоге ей диагностировали перелом позвоночника. Ей предстоит три месяца ходить в корсете, чтобы восстановиться.

Отметим, что Лея Самойлова – средняя дочь Оксаны Самойловой и Джигана. В отличие от старшей наследницы звезд, она любит внимание и съемки для блога мамы. Поклонники знаменитостей часто отмечают, что девочка харизматичная, поэтому легко сможет стать популярной, когда вырастет.

