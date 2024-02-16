«Хотела бы быть на ее месте»: психолог Степанова объяснила, почему продолжается конфликт Собчак с Канделаки

Телеведущие Тина Канделаки и Ксения Собчак прежде были хорошими подругами, однако их теплому общению все таки пришел конец. На протяжении последних нескольких лет они демонстрируют это своими высказываниями в Сети. Знаменитости не упускают случая подколоть друг друга. По мнению психолога Вероники Степановой, Собчак хотела бы занять место бывшей подруги, но не может этого сделать и злится, завидует.

Специалист высказалась о журналистке на своем YouTube-канале Психолог Вероника Степанова. Она заявила, что Ксения пытается достичь положения Тины. Однако Собчак мешает добиться поставленной цели ее сложный характер.

«Конечно, она завидует Канделаки и хотела бы быть на ее месте, на этом сладком-сладком месте... Сама себе стреляет в ногу. Причем она это знает, но не может с собой совладать. У нее своя какая-то справедливость», — поделилась мнением психолог.

Ранее Юрист Анастасия Подгрудкова рассказала в беседе с сайтом «Страсти», что сыграет важную роль в тяжбе Собчак с НТВ. Журналистка решила подать иск о защите чести и достоинства к телеканалу.