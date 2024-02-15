Нужно доказать совокупность трех обстоятельств: юрист оценила шансы Собчак против НТВ в суде

Телеведущая Ксения Собчак решила подать в суд на крупный российский телеканал НТВ после выхода двухсерийного фильма о ней. В материале говорится как о личной жизни знаменитости, так и ее политических взглядах. Журналистка намерена подать иск о защите чести и достоинства, но при этом сомневается в своей победе. Она считает бессмысленной тяжбу с телевизионщиками. Сайт «Страсти» решил выяснить, на самом ли деле шансы Ксении в этом предприятии близки нулю.

Бизнес-юрист Анастасия Подгрудкова заявила, что по искам о защите чести, достоинства и деловой репутации необходимо доказать совокупность трех обстоятельств: порочащий характер сведений, их распространение и не соответствие действительности.