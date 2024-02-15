Нужно доказать совокупность трех обстоятельств: юрист оценила шансы Собчак против НТВ в суде
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Телеведущая Ксения Собчак решила подать в суд на крупный российский телеканал НТВ после выхода двухсерийного фильма о ней. В материале говорится как о личной жизни знаменитости, так и ее политических взглядах. Журналистка намерена подать иск о защите чести и достоинства, но при этом сомневается в своей победе. Она считает бессмысленной тяжбу с телевизионщиками. Сайт «Страсти» решил выяснить, на самом ли деле шансы Ксении в этом предприятии близки нулю.
Бизнес-юрист Анастасия Подгрудкова заявила, что по искам о защите чести, достоинства и деловой репутации необходимо доказать совокупность трех обстоятельств: порочащий характер сведений, их распространение и не соответствие действительности.
Примечательно, что по закону автоматом предполагается, что сведения не соответствуют действительности, и только в самом процессе ответчик должен доказать обратное. При отсутствии любого из указанных трех обстоятельств в иске будет отказано.
Анастасия Подгрудкова
бизнес-юрист, основатель Агентства устойчивого развития бизнеса
Собчак нужно будет доказать первые два пункта. Сложнее всего, по словам юриста, с порочащим характером сведений. А НТВ надо будет разбираться с третьим пунктом — хоть и единственным, но не менее проблематичным.
Если НТВ захотят запросить через суд сведения в определенных органах в подтверждение их позиции, то им будет отказано — по закону так сделать нельзя. Соответственно, если ответчик не сможет доказать, что сведения соответствуют действительности, а истец подтвердит два других обстоятельства, то иск может быть удовлетворен.
Анастасия Подгрудкова
бизнес-юрист, основатель Агентства устойчивого развития бизнеса
В исковом заявлении Собчак может потребовать от телеканала удовлетворить такие ее условия, как, например, компенсация за моральный вред, удаление материалов, опровержение или публичное извинение. При этом, по словам юриста, стоит отметить, что публичный характер личности сыграет далеко не последнюю роль в оценке судом обстоятельств данного дела.
Ранее на НТВ ответили по поводу иска Ксении Собчак к телеканалу. Телевизионщики попросили, чтобы журналистка доказала наличие у нее чести и достоинства.