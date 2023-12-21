«Много было ракет на центральную часть»: Галкин* поделился тревожной обстановкой в Израиле

Юморист Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) вышел на связь из Израиля и рассказал о сильном ракетном обстреле центральной части. Он выразил надежду, что в Тель-Авиве все остались живы.

Галкин* записал видео 21 декабря и сообщил в соцсетях о тревожной обстановке в стране.

«Только хотел записать видео, но сейчас была тревога. Много было ракет на центральную часть Израиля в районе Гуш-Дан», - сообщил Галкин*, выражая надежду, что «все целы и невредимы».

Артист сообщил, что запланированные концерты в Израиле, которые были отменены в ноябре, состоятся в марте и апреле. В январе его ждут выступления на Пхукете и в Паттайе, на Бали и в Австралии.

Ранее стало известно, как композитор Александр Градский высказывался о браке певицы Аллы Пугачевой с юмористом.

*признан иноагентом на территории РФ