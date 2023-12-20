«Хороший бизнес-союз»: что Градский при жизни говорил о браке Пугачевой и Галкина*

Друг музыканта Александра Градского рассказал, что он при жизни думал о браке певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина*(Признан иноагентом на территории РФ). По словам писателя Евгения Додолева, композитор называл их отношения «хорошим бизнес-союзом».

Журналист побеседовал с изданием aif.ru и обнародовал отрывки из книги о Градском, которые не были ранее опубликованы. Он признался, что один из их разговоров касался Примадонны и ее мужей. Так, музыкант считал, что Алла Борисовна искала в мужчинах выгоду. Сначала ее обеспечивал артист Филипп Киркоров, а затем она нашла нового «спонсора».

«Она выкопала Максима, который умный, которому она помогла. В общем, хороший бизнес-союз. Максим ее обеспечивает. Она живет, как нормальная женщина – за счет своего мужика», - делился Градский с другом.

Также композитор рассказал Додолеву, почему предпочитал не поднимать в принципе тему Аллы Борисовны. По его мнению, если бы он начал ее критиковать, то это выглядело бы как зависть. Якобы у него не сложилось карьеры, как у Примадонны, вот он ее и обсуждает.

Ранее друг Александра Градского раскрыл настоящие доходы Аллы Пугачевой в 90-х годах.

*(Признан иноагентом на территории РФ)