«Хотел сильно его ударить»: Прохора Шаляпина невзлюбили коллеги по шоу «Новые звезды в Африке»

Прохор Шаляпин поругался с комиком Александром Пташенчуком на шоу «Новые звезды в Африке», об этом сообщает StarHit.

Как стало известно журналистам, в новом выпуске страсти накалятся до предела. Прохор Шаляпин, который присоединился к участникам шоу «Новые звезды в Африке» несколько недель назад, вступил в публичную перепалку с юмористом Александром Пташенчуком.

Все случилось в момент, когда комик хотел сказать речь по случаю ухода своего друга Михаила Стогниенко из шоу. Однако его постоянно перебивал Шаляпин.

«Да что ж такое то? Это что, Будда, чтобы так поклоняться? Дайте таблетки какие-нибудь уже людям», - заявил Прохор.

Уже за кадром Пташенчук рассказал, что хотел устроить драку с певцом и едва себя сдерживал.

«Я вообще вскипел. Он и так меня накаляет, сильно бесит. А тут он начинает еще и перебивать. Я хотел просто встать и сильно его ударить, закрыть ему рот. Длинная тупая палка. Я не знаю, как его еще назвать. Только вставать и бить его», - рассказал юморист.

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