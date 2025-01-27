«Хотел поздравить, но было поздно»: Николай Расторгуев высказался об однодневном браке Игоря Матвиенко и Джуны

Певец Николай Расторгуев прокомментировал однодневный брак продюсера Игоря Матвиенко и ясновидящей Джуны. Он признался, что хотел поздравить, но было поздно.

Расторгуев и Матвиенко стали гостями «Шоу Воли». Ведущий задал вопрос о браке с Джуной, хотя продюсер не желал откровенничать о личном.

Матвиенко подтвердил, что «была такая история». Расторгуев в ходе разговора отметил: «Хотел поздравить со свадьбой, но было уже поздно». На его слова обратил внимание StarHit.

Соведущий Воли Илья Соболев пошутил, насколько нужно быть мудрым человеком, чтобы за день принять решение о разводе, а «не тянуть годы, как многие».

Ранее сообщалось, что Матвиенко отказался от подарков на юбилей. Он просил гостей направить средства на помощь Курской области в восстановлении исторических объектов. Врио губернатора региона Александр Хинштейн поблагодарил продюсера за «трогательную инициативу».