«Хотел меня увезти в Эмираты»: Анастасию Волочкову чуть не похитили на красной дорожке

Анастасию Волочкову попытался увести с красной дорожки фестиваля «Антарес» шейх по имени Аркади. Об этом сообщает StarHit.

С 6 по 10 августа в столице проходит международный кинофестиваль «Антарес». Проект призван создать площадку для осмысления и популяризации образа человека труда в современном кинематографе.

Среди гостей фестиваля такие звезды отечественного шоу-бизнеса, как Анна Чурина, Михаил Анисимов, Эвелина Бледанс, Григорий Гладков и другие. На красной дорожке также заметили бывшую приму-балерину Большого Театра Анастасию Волочкову.

Артистка выбрала для выхода в свет золотое платье в пол с открытыми плечами. Только вот в объективы фотографов она попала не одна, а в компании некого шейха. Мужчина взял Волочкову под руку и повел за собой в торжественный зал.

По словам Анастасии, шейх хотел забрать ее в Эмираты, но его уговоры на нее не подействовали.

«Хотел меня увезти в Эмираты на частном самолете. Ими меня не удивить. Проходила», — заявила Волочкова.

