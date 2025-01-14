«Хотел лишить ее фамилии»: Павел Мамаев назвал бывшую жену мерзким человеком

Павел Мамаев назвал бывшую жену Алану мерзким человеком. Об этом он рассказал на YouTube-канале Smol Talk.

Футболист Павел Мамаев высказался о своей бывшей жене Алане Мамаевой. По словам спортсмена, ему стыдно, что женщина до сих пор носит его фамилию, так как она часто попадает в скандалы.

«Наверное, более мерзкого человека, как бы это грубо ни звучало, я не встречал. Пару лет назад я общался с адвокатом и хотел ее лишить своей фамилии, но, к сожалению, это невозможно», — рассказал он.

По словам Мамаева, Алана настроила против него их общую дочь Алису.

«У меня с ней сейчас никакого общения нет. Это благодаря матери, которая все для этого сделала», — добавил спортсмен.

Напомним, сейчас между бывшими супругами идет суд за квартиру в Москве.

Ранее мы писали о том, что Алана Мамаева рассказала, был ли роман Лерчек и Natan постановочным.