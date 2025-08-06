«Хоть я и известный»: Владимир Епифанцев признался, что до сих пор не исполнил ни одной хорошей роли

Актер Владимир Епифанцев рассказал, что несмотря на известность, к 53 годам не исполнил ни одной хорошей роли. В случае ухода из кино он планирует заняться пошивом качественной одежды.

Епифанцев отметил: он не определился с профессией, а актерство случилось в жизни потому, что не смог закрепиться в других областях. Он не скрывает, что интерес лежит в других сферах творчества, однако за счет актерства Епифанцев «рассматривает жизнь как метафору».

«Я не искушен хорошими ролями, но мне кажется — настало время это изменить. Хоть я и известный актер, однако хороших ролей еще не было», - сказал артист. Он сыграл главную роль в сериале «НейроВася» и возлагает на картину большие надежды.

Епифанцеву нравится приносить пользу людям, поэтому в случае ухода из актерства он выберет создание одежды.

«Скорее всего, я сконцентрировался бы на пошиве качественной одежды, чем я занимаюсь сейчас лишь в свободное время для души», - сообщил артист. Его слова приводит Газета.Ru.

Ранее он отказался говорить об уехавшей из России бывшей жене Анастасии Веденской.