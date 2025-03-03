«Хоть убейте, не понимаю»: Natan не оценил фильм «Анора»

Певец Natan не оценил фильм «Анора». Он удивлен, что картина завоевала пять «Оскаров».

Своим мнением артист поделился в Telegram-канале.

«Вот хоть убейте, не понимаю. При всей моей любви к Юре. 5 Оскаров? Вы смотрели «Анору»?» - обратился Natan к подписчикам.

Часть интернет-пользователей поддержала точку зрения исполнителя. «Конечно, дело вкуса. Нормальный фильм, но не 5 Оскаров», «Смотрела , фильм вообще не понравился», - писали в комментариях.

Ранее сообщалось, что фотографы перепутали Борисова с британским композитором на красной дорожке. Они неверно подписали снимки с Дэниелом Блумбергом, назвав российским актером. Ошибку заметили в крупнейшем банке изображений. Примечательно, что Борисов и Блумберг действительно похожи, особенно прической.