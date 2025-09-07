«Хоть какая-то радость!»: Бузовой пришлось утешать себя кольцом Cartier после проблем с отдыхом

Ольга Бузова купила себе кольцо Cartier за 230 тысяч рублей. Об этом сообщает Kp.ru.

Певица Ольга Бузова накануне отправилась в отпуск. Знаменитость выбрала для отдыха Сицилию. Однако из-за ограничений на перелеты, ей пришлось выбрать рейс с пересадкой. Тут у певицы начались проблемы — из-за переноса первого рейса она не успела на второй.

«Я не успела на стыковку по причине задержки моего самолета почти на 2 часа. Авиалинии меня пересадили на рейс на следующий день, ибо туда, куда я лечу, не много рейсов. В итоге мы нашли билеты на сегодня только еще с одной пересадкой», — рассказала она.

В итоге из трехдневного путешествия Бузовой один день она потратит на новый перелет. Однако певица все же нашла, чем себя утешить — она купила в одном из ювелирных магазинов дорогое кольцо от Cartier.

«Хоть какая-то радость с утра! Теперь уже не все так страшно», — заявила она.

Журналисты выяснили, что стоимость кольца составляет 230 тысяч рублей.

