300 километров пешком: Иосиф Пригожин сообщил о спортивных достижениях

Продюсер Иосиф Пригожин сообщил о своих спортивных достижениях. Вместе с женой Валерией он преодолел большую дистанцию.

Пригожин выложил фото с супругой и подписал: «300 км уже прошли, идем дальше».

На столь длинный маршрут у Пригожина ушло 10 дней.

Поклонники в своих комментариях начали интересоваться, шла ли Валерия пешком. На это Пригожин заявил, что певица «первая пошла» - «с нее все и началось».

Кто-то обратил внимание, что продюсер «улыбается, как будто ничего и не натворил». Пригожин отвечал на многие комментарии, что по достоинству было оценено интернет-аудиторией.

Ранее Пригожин рассказывал, что в его семье есть общее хобби – хайкинг. Вместе с Валерией продюсер часто прогуливается по Москве. Для них не составляет труда ходить от Крылатского до центра Москвы пешком, хотя дистанция составляет 17 км. Пригожин также прокомментировал нежелание переезжать в Белоруссию. Знаменитость заявил, что его сердце занято Москвой, а из любой поездки хочется скорее вернуться в столицу.