300 километров пешком: Иосиф Пригожин сообщил о спортивных достижениях
Продюсер Иосиф Пригожин сообщил, что прошел 300 километров за 10 дней.
Фото: Starface.ru
Продюсер Иосиф Пригожин сообщил о своих спортивных достижениях. Вместе с женой Валерией он преодолел большую дистанцию.
Пригожин выложил фото с супругой и подписал: «300 км уже прошли, идем дальше».
На столь длинный маршрут у Пригожина ушло 10 дней.
Поклонники в своих комментариях начали интересоваться, шла ли Валерия пешком. На это Пригожин заявил, что певица «первая пошла» - «с нее все и началось».
Кто-то обратил внимание, что продюсер «улыбается, как будто ничего и не натворил». Пригожин отвечал на многие комментарии, что по достоинству было оценено интернет-аудиторией.
Ранее Пригожин рассказывал, что в его семье есть общее хобби – хайкинг. Вместе с Валерией продюсер часто прогуливается по Москве. Для них не составляет труда ходить от Крылатского до центра Москвы пешком, хотя дистанция составляет 17 км. Пригожин также прокомментировал нежелание переезжать в Белоруссию. Знаменитость заявил, что его сердце занято Москвой, а из любой поездки хочется скорее вернуться в столицу.