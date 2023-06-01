Испугалась за дочь и внука: певица Слава озвучила истинную причину побега из больницы

Несколько дней назад СМИ распространили информацию, что певица Слава была доставлена в одну из столичных клиник. Отмечалось, что у нее была высокая температура и рвота. Немного позже на связь вышла сама госпитализированная и рассказала, что врачи поставили ей диагноз – бронхит. Артистка попросила никого не волноваться, так как она уже сбежала из больницы назад домой.

Свой поступок Слава объясняла тем, что ей нужно много работать. Она не желала лежать без дела, поэтому попросила медиков перевести ее на амбулаторное лечение. Однако все оказалось не так просто. Сегодня исполнительница хита «Одиночество» раскрыла истинную причину побега. Оказалось, что она всерьез испугалась за дочь и внука.

В тот день, когда певица находилась в больнице, в Москве произошла массовая атака беспилотников. Один из них был сбит недалеко от дома, в котором проживает Александра Морозова с сыном и мужем.

«Сбежала из больницы, когда позвонила Сашуня и сказала, что в 4 км от нас сбили беспилотник. Звук был ужасный. Потом упало еще три. Конечно, я сорвалась, потому что, если не дай Бог что, нужно быть вместе!» - призналась Слава.

К слову, после случившегося Морозова приняла решение на время уехать из дома на дачу к родителям супруга. По ее словам, там намного спокойнее и комфортнее сейчас находиться, и ей просто захотелось отдохнуть за городом.

Ранее о стрессе после атаки беспилотников рассказала и Анастасия Волочкова. Ее настолько потрясло случившееся, что она в этот же день отправилась в церковь.