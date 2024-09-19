«Хорошо понимаю эту даму, в деле очень большие деньги»: Добровинский ответил Алсу

Адвокат Александра Добровинский ответил певице Алсу, которая заявила о его непрофессионализме и опровергла сообщения о подаче иска по разделу имущества в Британии. Защитник ее бывшего мужа Яна Абрамова заявил, что ему понятно поведение артистки.

Добровинский отметил: Ян не может появиться в Британии без риска для себя. «И уже понятно, что на него открыта охота. Это очень точная информация», - отметил он.

Алсу обвиняла Добровинского в желании раздуть новый скандал и заработать на этом. Адвокат заявил, что ему не очень понятны данные аргументы.

«Что касается Алсу, то я хорошо понимаю эту даму: информация в прессе была для нее большой неожиданностью», - сказал Добровинский Woman.ru и отметил – певице невыгодно, что заговорили о ее гражданстве и раскрыли планы на суд.

Адвокат считает, что Алсу реагирует «не очень адекватно». Однако это «нормальный оборот дела», говорит адвокат, заявляя, что «идет война между бывшими супругами».

«В деле очень большие деньги, для обывателя просто космические цифры», - сказал Добровинский и указал на наличие недвижимости у Алсу и Абрамова в США, на Кипре, во Франции и «еще Бог знает где».

По словам защитника, Ян 3-4 раза предлагал решить вопрос мирно, но ответ был одним и тем же – «нет».

Ранее Добровинский называл иск Алсу в Британии началом «большой войны».