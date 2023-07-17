«Хорошо иметь жену, которая не помнит зла»: Агутин рассказал об изменах Анжелике Варум

Певец Леонид Агутин рассказал о своих изменах и забывчивости жены Анжелики Варум. Мужчина 25 лет счастлив в браке с соблазнительной исполнительницей. Об этом сообщает PROZVEZD.

16 июля музыкант отметил 55-летие. Но в свой юбилей Леонид был не с супругой, а в Сочи, где у него был большой концерт. Сразу после выступления он воссоединился с любимой. Несмотря на огромные чувства, Агутин признавался в интервью, что «изменял женам, и даже Варум».

Женщина в итоге простила супруга. Возможно, что сделать это было легко из-за забывчивости Анжелики. Об этом певец рассказал журналистам.

«Моя жена ничего не помнит, что было раньше. Каждый день живет, как первый и последний. Реально не помнит», – делился артист.

По словам музыканта, Варум не раз забывала о его дне рождения и даже о своем. Звезда решил вести календарь, где записывает все важные даты.

«С одной стороны, хорошо иметь жену, которая не помнит зла, а с другой – хочется повспоминать, предаться ностальгии, а не с кем. Ничего не помнит», – жаловался исполнитель.

Агутин также рассказал, что считает жену маленьким воробушком. Он с интересом наблюдал за тем, как она превращается в роковую женщину и воина.

«Я полюбил Анжелику в пижаме, полюбил в ней беззащитного цыпленка, не зная о другой стороне ее личности», – делился артист.

Ранее Леонид Агутин объяснил, почему считает себя недостойным Анжелики Варум.