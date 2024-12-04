«Хороший знак»: Владимир Познер отреагировал на интервью Лаврова Карлсону

Известный телеведущий и журналист Владимир Познер усмотрел хороший знак в интервью с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом сообщает Радиоточка НСН.

Журналист уточнил, что политики такого уровня, как Лавров, не дают интервью без повода. Как считает Познер, в подобных случаях политики преследуют определенные цели.

«Они понимают, почему они дают интервью данному журналисту. Поэтому я бы сказал, что да, это хороший знак», — поделился телеведущий.

Семикратный лауреат премии «ТЭФИ» отметил, что американские СМИ столкнулись с кризисом свободы слова. Так, они транслируют лишь одну точку зрения относительно РФ и спецоперации на Украине. По мнению журналиста, у Карлсона имеется собственная точка зрения, которой он исправно придерживается.

Ранее Иван Ургант пошутил про умение Владимира Познера торговаться с Первым каналом.

Также стало известно, что Владимир Познер нашел новую работу в Италии.