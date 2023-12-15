Друг Александра Градского раскрыл настоящие доходы Аллы Пугачевой в 90-х годах

Журналист и писатель Евгений Додолев, близкий друг покойного музыканта Александра Градского, рассказал, что весной 2020 года у них зашел разговор о певице Алле Пугачевой. Он признался, что композитор сообщил ему о финансовых проблемах, с которыми Примадонна столкнулась в конце 80-х годов.

«Он тогда меня удивил, сказав, что Алла Борисовна с конца 80-х годов мало зарабатывала, потому что давала мало концертов из-за проблем с голосом», - вспомнил журналист в беседе с aif.ru.

Он пояснил, что может дословно повторить цитаты Градского, так как записывал их беседы на диктофон для написания книги.

«У нее деньги были только с корпоративов. Там – да. В 90-е богатые нефтегазовые компании могли платить 80 тысяч долларов, 100 тысяч долларов за выступление. Но это было два раза в год», - процитировал Додолев покойного композитора.

Он также добавил, что записывал интервью с композитором вплоть до весны 2020 года, планируя выпустить к 75-летию Градского книгу. Однако, музыкант скончался весной 2021 года.

Ранее Евгений Додолев поделился воспоминаниями о разговоре с Александром Градским и заявил, что Алла Пугачева не может петь с 1986 года, так как у нее на связках узлы.