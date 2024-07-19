«Хороший аккаунт – бездыханный аккаунт»: куда пропала Кристина Асмус

Кристина Асмус внезапно пропала из соцсетей и перестала вести свой блог, чем обеспокоила поклонников. Актриса вышла на связь и объяснила, с чем связано ее исчезновение.

По словам звезды фильма «Текст», сейчас в ее жизни все прекрасно, поэтому у нее нет необходимости подпитываться одобрением или же, наоборот, критикой от незнакомых людей.

«Мне как-то близка позиция, что, чем лучше в жизни, тем меньше времени на соцсети. Хороший аккаунт – бездыханный аккаунт. Поэтому, если я не захожу сюда, значит, мне максимально хорошо сейчас», - разоткровенничалась Асмус.

Она также добавила, что занята на съемках в новом фильме и не видит смысла заходить в соцсети в перерывах между дублями.

Ранее кинокритик Александр Голубчиков заявил, что звезда сериала «Интерны» перестала играть комедийных персонажей, сделав выбор в пользу драматичных проектов, из страха стать заложницей одной роли.