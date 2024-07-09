«Нужно менять амплуа»: кинокритик высказался о карьере Кристины Асмус

Звезда сериала «Интерны» Кристина Асмус перестала играть комедийных персонажей, сделав выбор в пользу драматичных проектов, из-за страха быть заложницей одной роли. Такое мнение в разговоре с сайтом «Страсти» выразил кинокритик Александр Голубчиков.

«Асмус — девушка красивая, несомненно талантливая. И, в общем-то это нормально для актрис, да и для актеров, которые после 30−35 лет хотят оставаться востребованными. Им нужно, как правило, менять амплуа, потому что играть комических старух могла Ольга Аросева. А вот сохранять какой-то интерес, востребованность в профессии, для этого нужно все-таки эмигрировать из какого-то комедийного жанра во что-то более серьезное. Учитывая то, что Асмус девушка весьма привлекательная. Ну и плюс ещё вспоминаем последствия после роли в фильме „Текст“. Ну да, это подстегнуло ее к разрыву с супругом, но при этом мы просто не замечаем иногда, что актеры особенно комедийные, они пытаются поддерживать каких-то талантливых режиссеров или еще кого-то за пределами информационного поля. У той же Асмус был как минимум один опыт, когда она выступала продюсером подросткового драматического фильма, который, по-моему, не вышел в прокат. И тем не менее, она еще во время работы в „Интернах“, уже начинала двигаться в сторону драмы. Так что все нормально», — заявил кинокритик.

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