«Хорошего о Егоре мне сказать нечего»: экс-директор Дома Моды высказался о смерти сына Вячеслава Зайцева

Бывший директор Дома Моды и помощник Вячеслава Зайцева Николай Головин заявил, что не может сказать ничего хорошего о сыне знаменитого модельера Егоре Зайцеве, скончавшемся накануне в московской больнице.

«Я-то с ним был всегда в конфликте, поэтому я ничего хорошего о Егоре сказать не могу, поэтому мне нечего сказать вам», - заявил Головин в беседе с Газетой.Ru.

Он подчеркнул, что Дом Моды Вячеслава Зайцева, вероятно, достанется наследникам первой очереди - матери, жене и дочери Егора.

При этом Головин нашел в себе силы выразить соболезнования семье Зайцева-младшего и подчеркнул, что ему жаль его мать, жену и дочь.

«Хорошего о Егоре мне сказать нечего», — добавил помощник модельера, напомнив, что скандал вокруг Дома Моды разгорелся именно при сыне Зайцева.

19 июня 2024 года стало известно о смерти 64-летнего Егора Зайцева. Весной у него диагностировали злокачественную опухоль в толстом отделе кишечника, а также образования в печени и почках. Егор пережил знаменитого отца всего на один год.

Ранее певец Юрий Лоза выразил уверенность, что Зайцеву-младшему не стоило ложиться в больницу. Он выразил уверенность, что ни о каком раке речь не шла до февраля 2024 года, когда он был госпитализирован с диагнозом коронавирус.