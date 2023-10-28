«Хорош собой»: Лолита Милявская объяснила Стасу Пьехе, почему ему не надо жениться

Певица Лолита Милявская стала соведущей Вадима Такменева на шоу «Ты - суперстар!». В ходе съемок артистка призналась, что восхищается не только творчеством Стаса Пьехи, но и его внешними данными. Она рекомендовала певцу, который недавно пережил бракоразводный процесс, больше не переступать порог ЗАГСа.

«А как он хорош собой! Мы до сих пор не можем его женить и не надо. Пусть не женится! Надо кого-то хотеть», — заявила Лолита.

Она также в шутку добавила, что «мозги Соседова» — это хорошо, но внешне ей импонирует именно Пьеха. Кроме того, Милявская призналась, что зависимость к Стасу у нее не лечится, а после в шутку добавила, что любит «мужикам вешать на уши всякую лапшу».

В ответ Стас Пьеха поблагодарил Лолиту за откровенное признание и заверил, что женитьба в его планы пока точно не входит. Исполнитель состоял в браке с моделью Натальей Горчаковой. Разлад между супругами случился через год после появления на свет сына, сообщает «Вокруг ТВ».

Ранее мы писали, что бывший продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин оскорбил певицу Лолиту Милявскую и высказался о ее личной жизни. В частности, он намекнул, что артистка вела распутный образ жизни.