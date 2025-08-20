«Хорош мучить себя»: старший сын Полины Дибровой отказался ехать с ней в отпуск

Развод Дмитрия и Полины Дибровых стал одним из самых обсуждаемых событий последних недель. Пока еще законная жена телеведущего пока не дает никаких комментариев на эту тему и делится новостями из повседневной жизни. Участница конкурсов красоты рассказала, что отправилась с детьми в отпуск, правда без старшего сына.

Полина впервые едет в путешествие без 15-летнего Александра. Диброва призналась, что система «все включено» и море совершенно не интересуют подростка.

«Нужна компания, приключения и впечатления. Сама себе сказала: „ну хорош, мучить себя, его…“. Сидит в номере в телефоне, я злюсь … Чего было лететь???», — поделилась модель в своем Telegram-канале.

Диброва отметила, что у Александра будет свое путешествие, а пока она едет с остальными детьми «баклажанить» к морю.

После знаменитость поделилась уже кадрами из аэропорта, на которых счастливые сыновья стоят в ожидании вылета. По ее словам, мальчики впервые летят в бизнес-классе по счастливой случайности, поскольку в экономе не хватило мест. Полина добавила, что летает бизнесом только на большие расстояния, и то крайне редко.

Полина и Дмитрий поженились в 2009 году. Помимо 15-летнего Александра, у них есть еще двое сыновей — 11-летний Фёдор и 10-летний Илья. Недавно стало известно, что пара разводится. Предположительно, причиной стала измена Дибровой с другом семьи, бизнесменом Романом Товстиком.

Напомним, 20 августа Полина официально подала документы на развод с мужем. Юрист Дмитрия отметил, что телеведущий согласен с ее решением.