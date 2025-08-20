«Дмитрий не против расторгнуть отношения официально»: Полина Диброва подает на развод с мужем

Адвокат Александр Добровинский сообщил об официальном разводе Полины и Дмитрия Дибровых. Он заявил, что инициатором выступила именно блогерша, но телеведущий согласен с ее решением.

В личном Telegram-канале звездный юрист опубликовал фото с Дибровыми и представителями Полины. Судя по всему, на встрече решались вопросы, касающиеся окончательного расставания супругов. По словам Добровинского, Полина и Дмитрий урегулировали все имущественные моменты, также не будет спора по детям. Родители будут их воспитывать совместно. Поэтому скандального развода ждать не стоит.

«Всем, кого это не касается. Полина Диброва подает на развод. Дмитрий Дибров не против расторгнуть отношения официально», - заявил адвокат.

Напомним, что, по слухам, расстаться супруги решили из-за неверности Полины. Предположительно, у нее роман с другом семьи Романом Товстиком. Из-за измены разводится и сам предприниматель. На данный момент он судится с супругой, интересы которой представляет Катя Гордон.

Ранее Полина Диброва впервые рассказала о переменах в жизни после новостей о разводе.