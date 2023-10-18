Хореограф Мигель судится с пятигорскими шубами за свое имя

41-летний хореограф Мигель (Сергей Шестеперов) подал в суд на продавца шуб из Пятигорска. Наставнику шоу «Танцы на ТНТ» не нравится, что меха продаются под брендом MIGEL.

Мигель решил запатентовать товарный знак MIGEL для своего бизнеса и обратился в Роспатент. Но выяснилось, что данный бренд занят меховым бутиком из Ставрополья, который открылся еще в 2012 году, до того, как хореограф стал известен на всю страну.

Однако Мигеля не устраивает, что его бренд занят. Поэтому он подал в суд, чтобы добиться права на использование данного товарного знака, пишет портал Life.ru со ссылкой на Телеграм-канал SHOT.

Владелец бутика Мгер Гянджумян рассказал в интервью порталу, что не отдаст свой товарный знак хореографу. Он в свою очередь планирует подать встречный иск, чтобы потребовать с Мигеля компенсации. Мужчина предоставил суду документы о регистрации и использовании товарного знака.

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