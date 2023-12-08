Хореограф Мигель прокомментировал конфликт с «Аэрофлотом»
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Хореограф Мигель прокомментировал конфликт с компанией «Аэрофлот» в шоу «Кстати» в VK Видео, который у него произошел во время полета в Сочи. Как выяснилось, танцор был возмущен тем, что его посадили в эконом-класс, несмотря на оплаченный бизнес-класс. Но сейчас уже все удалось уладить.
Член жюри танцевальных шоу признался, что обычно не ссорится с пассажирами и бортпроводниками во время полета. Однако пока самолет еще находится на земле, он не может молчать. Мигель подчеркнул, что летал раньше в экономе, но именно в тот раз он специально доплатил, чтобы путешествовать с комфортом.
«При этом бизнес-класс был пустой. Вот что возмутило! Все спрашивают: «Почему вы нас не пересаживаете? Мы все оплатили бизнес, апгрейд сделали». «Вот не знаем», — говорит персонал», - рассказал хореограф.
Несмотря на то, что Мигелю все-таки пришлось довольствоваться более скромными условиями в полете, конфликт довольно быстро был улажен. «Аэрофлот» вернул деньги за оплаченный ранее бизнес-класс.
«Вернули деньги, слава Богу. Все нормально. Поэтому сейчас я не возмущаюсь. А тогда возмущался, потому что не понимал: вернут или не вернут мне деньги», - поделился танцор.
Ранее Мигель подал в суд на продавца шуб из Пятигорска.