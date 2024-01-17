Илья Авербух решил раскрыть подробности возвращения Романа Костомарова на лед

Фигурист Илья Авербух рассказал подробности триумфального возвращения на лед олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, пережившего 16 операций и ампутации конечностей из-за осложнений, возникших на фоне тяжелой пневмонии.

10 января прошлого года спортсмена госпитализировали, в больнице он провел долгих 175 дней. Все это время врачи боролись за его жизнь.

«Во время тура в поддержку Романа я говорил зрителям: «Мы не собираем никакие средства, с этим мы справимся сами. Мы просим только об одном – пишите добрые слова и письма, и мы все их передадим Роме», - приводит Kp.ru отрывок из интервью Авербуха телеканалу «Москва 24».

В итоге Костомаров впервые после болезни вновь встал на коньки и вышел на лед вместе с женой Оксаной Домниной в шоу Авербуха «Письма любви». Зал встретил фигуристов овациями.

«Я уверен, что зрители обязательно увидят Рому и нас вместе, и отдельно. Рома – это часть моей семьи, часть моей жизни», – сказал Илья.

В январе 2023 года стало известно о госпитализации Костомарова с пневмонией. За время, проведенное в больнице, фигурист перенес кому и инсульт. Из-за проблем с кровообращением у спортсмена развился сепсис, воспаление привело к необходимости ампутировать конечности. Несмотря на это, спортсмен не только встал на протезы, но и вернул активные тренировки в жизнь.

Ранее мы писали, что 46-летний фигурист Роман Костомаров пожалел о согласии на ампутацию.