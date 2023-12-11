Хореограф Илья Авербух прокомментировал возвращение шоу «Ледниковый период» в эфир

Хореограф Илья Авербух допустил возвращение шоу «Ледниковый период» в эфир. Напомним, что после сезона, в котором собрали всех звезд проекта, его поставили на паузу.

По поводу того, когда вернется и вернется ли в принципе программа на Первый канал, до сих пор нет никакой информации. В недавнем интервью один из постановщиков Илья Авербух тоже не смог ответить на этот вопрос, но отметил, что зрители действительно вновь смогут увидеть «Ледниковый период».

«Думаю, возвращение вполне возможно, если так захочет Первый канал. Я всегда говорю, что это проект именно Первого канала и только он решает, когда взять паузу, а когда возвращаться», - высказался Авербух в беседе с Kp.ru.

К слову, последний на данный момент сезон шоу «Ледниковый период. Снова вместе» получился довольно скандальный из-за блогера Дани Милохина, который через несколько серий ушел и бросил фигуристку Евгению Медведеву без партнера.

Ранее Илья Авербух рассказал, почему Киркоров отказался от участия в «Ледниковом периоде».