Хореограф Евгений Папунаишвили женился и вновь стал отцом

Хореограф и ведущий Евгений Папунаишвили женился во второй раз. Об этом он сообщил в личном микроблоге.

«Знакомьтесь. Мою супругу зовут Галина. Я, как вы уже, наверное, поняли, перестал делиться личной жизнью, и это совершенно осознанный шаг. Счастье и правда любит тишину. Свадьба была семейной и очень теплой», - написал 42-летний хореограф.

Артист также уточнил, что новая избранница подарила ему сына, которого назвали Лукьян. Он уточнил, что в ближайшее время ребенку исполнится девять месяцев. Папунаишвили отметил, что от прошлых отношений у Галины осталась дочь. Девочка, по словам звезды, быстро нашла общий язык с его дочерью от первого брака.

Известно, что в 2020 году Папунаишвили развелся с первой супругой, итальянкой Салимой Бижабер. После расставания экс-жена неоднократно обвиняла хореографа в изменах, вследствие чего он был вынужден перестать делиться с поклонниками подробностями личной жизни.

Ранее сообщалось, что уехавший в США внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков рассказал о работе в России.