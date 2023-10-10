Холостой Александр Домогаров рассказал, что привлекает его в женщинах

Александр Домогаров признался, что не смотрит на декольте при знакомстве, об этом он рассказал в интервью WomanHit.ru.

В этом году актер театра и кино отпраздновал свое 60-летие. Александр Домогаров сейчас холост, его последний брак распался в 2005 году. По словам Домогарова, пресса приписывала ему скорую свадьбу с новой возлюбленной, но это оказалось лишь слухами.

«На данный момент у меня в семье нет разногласий, меня поддерживают. Желтая пресса пишет, что после ухода из жизни моей второй супруги, мамы моего сына Александра, я собрался жениться. Это наглое, откровенное вранье», — рассказал артист.

Знаменитость признается — в женщинах его привлекает не глубокое декольте, а взгляд и эмоции.

«Сперва — это коммуникация глаза в глаза. Я уже стольких красивых артисток видел в рабочей обстановке! Не смотрю на декольте, честно. Вы хотите, чтобы я сам инструктировал, как меня завлечь? Нет уж», — поделился актер.

Домогаров добавил, что в отношениях особенно ценит постоянство и не терпит лицемерия.

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