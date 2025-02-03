Анна Семенович заявила, что ее жених оплачивает отдых и многое другое
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Певица Анна Семенович ответила на вопрос подписчиков, кто оплачивает отдых: сама артистка или жених Денис. Исполнительница рассказала, что ее мужчина не скупится.
В личном блоге Семенович написала под соответствующим вопросом: «Отдых и многое другое оплачивает Денис».
Певица называет себя красивой женщиной. Она говорит, что пытается быть позитивной, нести добро и радость.
«Будьте счастливы и тогда счастье будет к вам притягиваться», - сказала она.
Примечательно, что некоторое время назад жена Дениса жаловалась, будто он в кредитах и выделяет семье 2 тыс. евро.
Ранее Семенович делилась, что на полтора года брала паузу в отношениях. Это было в трудный период жизни. За период одиночества она поняла, какого мужчину хочет видеть рядом с собой.