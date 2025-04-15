Хоккеиста Ивана Телегина ищут приставы из-за долга почти в 6 млн рублей

Приставы получили исполнительный лист на хоккеиста Ивана Телегина. Он должен заплатить почти 6 млн рублей.

Об этом узнал Telegram-канал «Звездач».

По его информации, исполнительный лист поступил от Никулинского районного суда. На его основании с Телегина должны взыскать 5 млн 815 тысяч 131 рубль.

Источник пишет, что очередные финансовые трудности спортсмена связаны с его разводом с певицей Пелагеей. Бывшие супруги несколько лет делят нажитое имущество.

В декабре 2024 года сообщалось, что Телегин снова запретил дочери выезжать за пределы России. Спортсмен опасается, что бывшая жена увезет ребенка за границу. Своим запретом Телегин нарушил планы Таисии на каникулы – девочка могла полететь с мамой на море. В прошлый раз о запрете ребенок узнал в аэропорту – Пелагея с дочерью собиралась отправиться с Турцию.