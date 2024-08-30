Хоккеист Сергачев поссорился с Азаматом Мусагалиевым на шоу «Кстати»

Профессиональный хоккеист Михаил Сергачев поругался с Азаматом Мусагалиевым в эфире интернет-шоу «Кстати». Спортсмен устроил скандал из-за клюшки.

Гостями нового выпуска шоу стали хоккеисты Кирилл Марченко, Михаил Сергачев и Александр Романов. Спортсмены рассказали о своих заработках. Марченко получает более 3,8 млн долларов в год и платит с них 47% в качестве налога. Михаил Сергачев рассказал о доходе в 8,5 млн долларов. Самый скромный заработок оказался у Александра Романова — 2,5 млн долларов в год, из которых он отдает 47%, пишет Kp.ru.

Сергачев признался, что обиделся на Мусагалиева из-за подаренной им клюшки. Азамат принял ее, но отдал маленькому мальчику, который занимается хоккеем. По словам телеведущего, ребенок тренировался у его подъезда. Тогда Мусагалиев спросил, знает ли он Михаила Сергачева. Услышав положительный ответ, звезда вручил ему клюшку.

Азамат, в свое оправдание, пояснил, что из него уже не получится хоккеист, а ребенок сможет стать профессиональным спортсменом.

«Я клюшку дарил не соседу, а Азамату. Ты попросил бы, я бы подарил вторую», — обиделся спортсмен.

Телеведущий хотел смягчить ситуацию и предложил спортсмену подарить еще одну клюшку, но тот ответил отказом.

Ранее комик Азамат Мусагалиев рассказал о страхе потерять популярность. Подробнее читайте здесь.