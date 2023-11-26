Хоккеист Кирилл Капризов продолжает встречаться с дочерью Дмитрия Маликова, об этом сообщает программа «Ты не поверишь!» на НТВ.

В феврале 2022 года стало известно, что Стеша Маликова рассталась с возлюбленным Кириллом Капризовым. Тогда о разладе сообщили в окружении пары, хотя сами они ничего не комментировали.

Журналисты выяснили, что пара хоккеиста и дочери Дмитрия Маликова могут снова быть вместе. Так, в квартире Кирилла в США стоит его совместное фото со Стефанией. Кроме того, возлюбленные проговорились о недавнем совместном отдыхе, который они скрывали.

Капризов рассказал, что был прошлым летом в Италии с девушкой, личность которой не раскрыл.

«Летом был в Турции, Италии, посмотрел несколько городов. Понравилось на озере Комо и в Тоскане. По Италии путешествовал с девушкой. Мы прекрасно отдохнули», — признался он.

В тот же период Маликова публиковала фото в личном блоге с отпуска в Италии — как раз на озере Комо.

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