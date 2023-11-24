Расставшаяся с третьим мужем Бритни Спирс начала встречаться со своим менеджером

Певица Бритни Спирс не перестает шокировать своих поклонников. После многочисленных обнаженных и довольно провокационных фото и видео она объявила о расставании с третьим мужем Сэмом Асгари. Разрыв сопровождался громким скандалом, однако не прошло и трех месяцев, как артистка уже переключилась на нового мужчину. Удалось выяснить, что очередным бойфрендом исполнительницы стал ее менеджер. Об этом сообщает «7Дней.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.

С Кейдом Хадсоном Спирс связывают давние отношения. Они работают вместе уже на протяжении десяти лет. Но, по всей видимости, их партнерство переросло в нечто большее, и теперь Бритни влюбилась в него. Слухи о том, что у вокалистки появился новый избранник, появились после видео в социальных сетях, в котором она танцевала с неизвестным мужчиной. Позже фанаты раскрыли его личность.

К слову, Хадсон всегда оказывал поддержку Бритни и был с ней в самые трудные времена. Например, он был на ее стороне в ее борьбе против отца. Также он не отвернулся от Спирс и после ее развода с мужем. Так что вполне вероятно, что это все повлияло на то, что певица взглянула на менеджера совсем иначе. Впрочем, официальных комментариев по этому поводу звезда пока не давала.

Ранее мать Бритни Спирс заявила, что ее преследует сталкер.