«Ходят за ним по пятам»: как жена и адвокат Диброва отреагировали на ролик с мужчиной, похожим на него

Полина Диброва прокомментировала видео с мужчиной, похожим на Дмитрия Диброва. Об этом сообщает Kp.ru.

В распоряжение СМИ попал ролик, на котором запечатлен мужчина, похожий на Диброва, в компании девушек. Отмечается, что он находился в нетрезвом состоянии и одаривал спутниц алкоголем и цветами. В беседе с журналистами экс-возлюбленная Диброва не ответила, действительно ли телеведущий запечатлен на видео. При этом Полина заявила, что Дмитрий — звезда, за которым всегда следят сотрудники СМИ.

«Дмитрий — талант, прекрасный отец, моя, наша большая поддержка. Мы навсегда родные люди, но то, что ходят за ним по пятам, постоянно прячась за какими-то кустами, деревьями, он привык, он звезда», — высказалась модель.

Также скандальный ролик прокомментировал адвокат Диброва. Александр Добровинский призвал публику не лезть в чужие дела.

«Дибров это или не Дибров — это вторично. Каждый должен заниматься своим делом, а не совать нос в чужие дела», — резюмировал он.

Сам Дмитрий не комментировал ролик, на котором запечатлен похожий на него мужчина.

