Кризис среднего возраста? Почему Евгений Плющенко решился на пластику и покупку мотоцикла
© Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News
Фигурист Евгений Плющенко купил мотоцикл после того, как перенес пластическую операцию. Узнав об этом, пользователи Сети заподозрили у спортсмена признаки кризиса среднего возраста. В беседе с сайтом «Страсти» психолог Станислав Самбурский не согласился с мнением подписчиков. По словам эксперта, Плющенко делает то, что ему нравится, а на пластику решился, чтобы идти в ногу со временем.
Эксперт предположил, что пост о покупке мотоцикла стал рекламной интеграцией. Если бы Плющенко действительно столкнулся с кризисом, то приобрел бы мотоцикл от элитных брендов.
«Мужчины в кризисе действительно покупают мотоциклы. Но чаще — знаковые: Harley-Davidson, BMW или Indian, чтобы услышать в себе рокот дороги, вспомнить юность и почувствовать свободу, которую никто не контролирует. А вот выехать на глянцевом, футуристичном мотоцикле — это вряд ли про кризис идентичности. Скорее, про кризис дефицита внимания к хорошей рекламной интеграции. Особенно, если рядом красивая и очень коммерчески сообразительная Яна Рудковская. Тут сразу чувствуется не столько мечущаяся душа, сколько хорошо выстроенный контракт. Может, он и правда устал быть просто героем — теперь он бренд», — высказался психолог.
Станислав Самбурский
«Когда ты уже был всем — кем быть дальше?»
Но даже если это реклама — за этим всё равно стоит человек. Евгения любили за движения, силу, скорость, красоту. Он привык быть первым — и не просто на пьедестале, а в фокусе чужого восхищения.
Когда карьера заканчивается, и ты больше не «тот, кто делает», возникает экзистенциальный вопрос: «А кто я теперь, когда не выступаю?». В данном случае речь может быть об утрате идентичности действия.
«Так в психологии называют кризис, возникающий после больших достижений. Человек всю жизнь был «тем, кто побеждает», а теперь нужно научиться быть «тем, кто просто есть». Пусть даже ты всё ещё в спорте, на тренерской позиции — это уже не то. Это не про лень или капризы — это глубокий вызов: перестроить всё самоощущение», — заявил эксперт.
Станислав Самбурский
По словам психолога, для мужчин, переживающих кризис, покупка мотоцикла — это не просто каприз, а способ вернуть себе контакт с собой.
«Пластика — то же самое. Она не про тщеславие. Она про власть над временем. Про желание остаться в игре. Про «я ещё могу быть собой — тем, кто нравится себе в зеркале». Но, может, всё проще? Может, человек просто захотел. Потому что может. Потому что всегда отдавал себя целиком — спорту, стране, другим. Теперь он хочет побаловать себя. И это гораздо лучше, чем просто исчезнуть. Давайте будем честны: отстаньте от мужика. Он прожил сто жизней в одной. Плющенко не разрушает семью. Не сбегает. Не «пускается во все тяжкие». Он просто делает то, что нравится. Что красиво, что даёт ему ощущение движения, свежести, своей энергии. В кризисе среднего возраста покупают реально крутые вещи, а не то, на что просто цену задрали», — резюмировал Станислав.
Станислав Самбурский