Кризис среднего возраста? Почему Евгений Плющенко решился на пластику и покупку мотоцикла

Фигурист Евгений Плющенко купил мотоцикл после того, как перенес пластическую операцию. Узнав об этом, пользователи Сети заподозрили у спортсмена признаки кризиса среднего возраста. В беседе с сайтом «Страсти» психолог Станислав Самбурский не согласился с мнением подписчиков. По словам эксперта, Плющенко делает то, что ему нравится, а на пластику решился, чтобы идти в ногу со временем.

Эксперт предположил, что пост о покупке мотоцикла стал рекламной интеграцией. Если бы Плющенко действительно столкнулся с кризисом, то приобрел бы мотоцикл от элитных брендов.