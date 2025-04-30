Отец Яниса Тиммы опубликовал разоблачающие ложь Анны Седоковой документы

Отец баскетболиста Яниса Тиммы обнародовал документы, которые доказывают, что его сын обеспечивал певицу Анну Седокову и ее дочь. Напомним, что ранее артистка говорила подписчикам о финансовых проблемах спортсмена в браке с ней.

В личном блоге отец Тиммы рассказал, что бывший муж давал Анне деньги на развитие бренда одежды. Кроме того, его имя стоит в договоре годовой аренды апартаментов в Америке для старшей дочери Седоковой. В этом же документе указана зарплата Яниса – 5 млн рублей в месяц. Составлен он был в сентябре 2024 года, когда артистка подала на развод.

«А поручителем и финансовым гарантом по нему, как вы думаете, кто выступал? Седокова? Да что вы. Янис Тимма. Да-да, тот самый безработный бездельник, который жил за ее счет. Каким-то чудесным образом у безработного не баскетболиста имелась финансово-кредитная история, подтверждающая получение ежемесячного дохода от спортивного баскетбольного клуба», - заявил отец Тиммы.

Напомним, что, по мнению близких баскетболиста, именно Анна довела его до самоубийства. Седокова же это опровергает и рассказывает, что в браке с Янисом жила как в аду.

Ранее Анна Седокова заявила об агрессии Яниса Тиммы по отношению к ней.