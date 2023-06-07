«Ходить не может»: последние новости о состоянии госпитализированного Глеба Панфилова

В середине мая вдовец Инны Чуриковой Глеб Панфилов был госпитализирован с подозрением на пневмонию и инсультом. Близкие режиссера не скрывали – его состояние тяжелое, но врачи делают все возможное, чтобы ему помочь. Наконец, спустя несколько недель появились первые утешительные новости. Кинематографиста удалось стабилизировать. Как сообщает Пятый канал, его уже перевели в реабилитационный центр.

О прогрессе в лечении Глеба Анатольевича рассказал директор «Ленкома» Марк Варшавер. Он признался, что на данный момент его показатели удовлетворительные, однако получить более подробную информацию нельзя. К пациенту никого не впускают, и даже его сын не может его увидеть.

«Сын к нему ходить не может, не разрешают. Это серьезное заведение. <…> Будем надеяться, что скоро мы его увидим. У меня надежда, что он будет восстанавливать спектакли», - отметил Варшавер.

Напомним, что ранее руководитель театра делился, что после госпитализации Панфилов утратил речь и способность к передвижению. Он уточнял, что режиссер находится в сознании и вполне понимает, что ему говорят, даже отвечает кивком головы, но сам что-то сказать не в силах. О выписке пациента пока никто дать сведений не может.

К слову, состояние здоровья Глеба Анатольевича ухудшилось после смерти любимой супруги. Он настолько сильно любил ее, что не мог смириться с утратой. Инна Чурикова была для него не только женой, но и другой, а также музой. Он делился, что ему всегда нравилось смотреть на актрису на сцене, ведь она жила ею. Но именно работа в итоге ее и погубила. Об этом режиссер заявил на сороковой день после смерти звезды «Ленкома».