Ходит босиком по шишкам: певица МакSим в реабилитационной клинике лечится нетрадиционным способом

Певица МакSим в реабилитационной клинике, где проходит лечение от алкогольной зависимости, ходит по шишкам, камням и грязи, а также опускает ноги в воду. Соответствующее видео появилось на личной странице артистки в соцсетях.

На кадрах видны дорожки из шишек, гальки, по которым ходит артистка. Каких-либо подписей на видео нет.

Напомним, звезда сообщила, что приняла решение о лечении от алкоголизма после срывов концертов. Она объявила публично, что легла в клинику.

Ранее сообщалось, что певица стала пить после расставания с гражданским мужем Антоном Петровым. Недавно его заметили на банкете в честь дня рождения музыканта Григория Лепса – оказалось, что мужчина дружит с исполнителем много лет. Лепс даже был свидетелем их романа.

У Петрова и МакSим есть общий ребенок. Сообщалось, что мужчина изменил ей, когда певица была беременна. Чтобы загладить вину за измену, он купил артистке машину и квартиру. Сейчас, пока она на реабилитации, Петров также обеспечивает семью.