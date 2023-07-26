НАШ ШОУБИЗ
19:43, 26 июля 2023
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Ходит босиком по шишкам: певица МакSим в реабилитационной клинике лечится нетрадиционным способом

Певица МакSим в реабилитационной клинике ходит босиком по шишкам, камням и грязи.

Ходит босиком по шишкам: певица МакSим в реабилитационной клинике лечится нетрадиционным способом

© Starface.ru

Певица МакSим в реабилитационной клинике, где проходит лечение от алкогольной зависимости, ходит по шишкам, камням и грязи, а также опускает ноги в воду. Соответствующее видео появилось на личной странице артистки в соцсетях.

На кадрах видны дорожки из шишек, гальки, по которым ходит артистка. Каких-либо подписей на видео нет.

Напомним, звезда сообщила, что приняла решение о лечении от алкоголизма после срывов концертов. Она объявила публично, что легла в клинику.

Ранее сообщалось, что певица стала пить после расставания с гражданским мужем Антоном Петровым. Недавно его заметили на банкете в честь дня рождения музыканта Григория Лепса – оказалось, что мужчина дружит с исполнителем много лет. Лепс даже был свидетелем их романа.

У Петрова и МакSим есть общий ребенок. Сообщалось, что мужчина изменил ей, когда певица была беременна. Чтобы загладить вину за измену, он купил артистке машину и квартиру. Сейчас, пока она на реабилитации, Петров также обеспечивает семью.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Теги:
МакSим
реабилитация
алкоголизм
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