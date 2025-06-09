«Ходили страшные слухи»: Яна Рудковская высказалась о травме Филиппа Киркорова

Яна Рудковская высказалась о появлении Филиппа Киркорова на «Премии МУЗ-ТВ 2025. Легенда» после сообщений о проблемах со здоровьем. В своем Telegram-канале продюсер восхитилась силой и мужеством певца, которому нелегко дался выход в свет после травмы, и удивила неожиданным заявлением.

7 июня на сцене «Live Арены» состоялась юбилейная церемония вручения «Премии МУЗ-ТВ 2025. Легенда». Подводя итоги мероприятия, Яна Рудковская особенно выделила среди всех артистов Филиппа Киркорова, впервые появившегося на публике после травмы. Продюсер подчеркнула, что певец приложил немалые усилия для выхода в свет.

«Хотелось бы отметить Филиппа Киркорова, впервые появившегося после болезни и продолжительного лечения. В тусовке ходили страшные слухи об ампутации руки легенды… Да, да, были и такие. Не могу сказать, что ему далось легко это появление, но он это сделал! Желаю своему другу восстановить силы и здоровье до конца! Мы все его очень любим и ждем его эффектного появления на „Новой Волне“», — заявила Яна Рудковская.

Напомним, 25 апреля Филипп Киркоров пострадал во время своего концерта в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге, получив серьезный ожог. На нем загорелась одежда из-за попавших искр от пиротехники. Исполнитель хита «Цвет настроения синий» не стал скрывать, что обжегся, но продолжил выступление. Впоследствии сообщалось, что артист попал в больницу, но в его команде опровергли эту информацию. Сам певец рассказал, что восстанавливался в течение месяца, но уже «снова в строю» и готовится к летнему гастрольному туру.

Ранее Николай Басков пошутил со сцены над восстановившимся после травмы Филиппом Киркоровым.