«Ходили с ним один раз»: почему дочь певицы Славы больше не берет мужа на мероприятия

Дочь певицы Славы Александра Морозова редко появляется на публике с супругом, потому что ему некомфортно выходить в свет. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Александру Морозову часто видят на премьерах без мужа. Девушка утверждает, что ее возлюбленный не очень любит подобные мероприятия.

«Мы один раз ходили с ним на премьеру, он в углу стоял и просто: «Пожалуйста, давай мы пойдем отсюда», – пояснила звездная наследница.

Как оказалось, Андрей Дедов испытывает сильный дискомфорт, когда находится под вспышками камер и замечает, что все обращают на него внимание. Поэтому Александра Морозова обычно приезжает на премьеры одна, а потом уже возвращается домой к шестимесячному сыну.

Ранее мы писали, что дочь певицы Славы намеренно скрывает лицо своего ребенка на всех фотографиях. Она призналась, что уже сталкивалась с публичным осуждением и не хочет, чтобы про ее малыша говорили плохие вещи. Поэтому в ближайшее время поклонникам не удастся увидеть кадры с лицом мальчика.