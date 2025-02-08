«Ходили провериться»: жена актера из «Звезды пленительного счастья» Олега Стриженова раскрыла его состояние

Супруга Олега Стриженова вышла на связь после новости об экстренной госпитализации народного артиста СССР. В разговоре с ТАСС Лионелла Стриженова заявила, что актер проходил плановое обследование в больнице и чувствует себя хорошо.

«Чувствует себя нормально, ничего серьезного нет. Ходили провериться, это было планово. Никаких страшных диагнозов нет», — сообщила жена Олега Стриженова.

Напомним, 7 февраля в ряде СМИ появилась информация о том, что 95-летний актер из фильма «Звезда пленительного счастья» был экстренно госпитализирован. Уточнялось, что у Олега Стриженова случился ишемический инсульт, который также называют инфарктом головного мозга. Позднее источник, близкий к окружению артиста, опроверг диагноз, но не стал отрицать, что он находится в больнице.

Олег Стриженов — актер театра и кино, народный артист СССР. На его счету более 30 работ в кино, наиболее известен по ролям в фильмах «Сорок первый», «Хождение за три моря», «Белые ночи», «Его звали Роберт», «Звезда пленительного счастья» и других.

Ранее сообщалось о том, что раскрыто, когда госпитализированного Олега Стриженова выпишут из больницы.