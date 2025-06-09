«Ходила я и мучилась»: 78-летнюю актрису Татьяну Васильеву прооперировали после жалоб на сильные боли

Актриса Татьяна Васильева призналась, что месяц назад попала в больницу из-за грыжи в позвоночнике. Она перенесла операцию, и сейчас не мучается от невыносимой боли. Об этом артистка рассказала в шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

Васильева поделилась, что долго страдала из-за боли в спине и переживала, что это может быть радикулит. При этом актриса не ставила работу на паузу и не обращалась за помощью к врачам. В какой-то момент терпеть Татьяна Григорьевна больше не смогла, поэтому решила поставить блокаду.

Эффект от инъекций был, но краткосрочный. Через 10 дней боль возвращалась, поэтому артистка постоянно ходила к медикам.

«Это как будто тебе вот этот шуруп вкручивают и вкручивают в кости. Начиная от поясницы и до пяток. И ты не можешь лежать, а спать можешь только стоя. Я вот еду в поезде, встаю и держусь руками за полки, потому что когда встаешь, то проходит. Ходила я и мучилась», - рассказала актриса о своей боли.

В какой-то момент врач обратился к Васильевой и предложил ей обследование. Она согласилась, и так стало известно, что у нее грыжа. По мнению актрисы, она появилась из-за ее образа жизни, а также поднятия тяжелых весов в спортзале.

В больнице Татьяне Григорьевне предложили походить на массажи, но рекомендовали все-таки лечь на операцию.

«Где-то месяц назад я прооперировалась и теперь очень довольна», - поделилась актриса.

Ранее у сына актрисы Татьяны Васильевой родился пятый ребенок.