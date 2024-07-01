41-летняя Светлана Ходченкова улетела во Францию после сообщений о помолвке

Актриса Светлана Ходченкова покинула Россию. Она решила провести отпуск во Франции. Причем, по слухам, не одна, а вместе с женихом.

В личном блоге звезда кинематографа опубликовала ряд фотографий с отдыха за границей. Сейчас она находится в пригороде Бордо. На всех снимках Светлана позирует одна, однако в Сети подозревают, что за кадром остается ее возлюбленный, который и является ее личным фотографом.

В светских кругах ходят слухи, что 41-летняя Ходченкова давно встречается с Павлом Манченко, который на 5 лет младше нее. По неподтвержденным данным, он уже сделал актрисе предложение руки и сердца, и теперь они готовятся к тайной свадьбе. Но сама Светлана эти сообщения не комментирует.

Отметим, что знаменитость в принципе не любит говорить о личной жизни. По ее мнению, чем меньше поклонники знают о ней, тем больше ей верят в кино.

Ранее появилась информация, что Светлана Ходченкова вернется в театр спустя долгое время ради одного спектакля. Она сыграет в нем главную роль.