«Хочу знать все»: 37-летней Ольге Бузовой установили датчик для контроля работы сердца

Ольга Бузова считается самой обсуждаемой персоной в отечественном шоу-бизнесе. После череды провалов на любовном фронте певица больше не распространяется о личной жизни, зато она охотно рассказывает другие новости. Недавно знаменитость вышла на связь и сделала заявление про свое здоровье, которое крайне обеспокоило поклонников.

Ольга — трудоголик, и ради карьеры она готова без отдыха работать и совершать многочисленные перелеты. Именно поэтому в последнее время Бузова начала часто жаловаться на плохое самочувствие. В личном блоге знаменитость рассказала о посещении кардиолога. Несмотря на то, что певица объяснила визит к врачу профилактикой, многие пользователи Сети уверены: у нее возникли серьезные проблемы.

Об этом говорит и то, что Ольге установили специальный датчик для контроля работы сердца. С этим аппаратом артистке нужно проходить целые сутки: только так у врачей возникнет целостная картина о состоянии ее здоровья.

«Не знала, что это будет так выглядеть. В общем, это суточное мониторирование. За это время получим информацию про пульс, давление, как работает сердечко. Говорят, надо делать», — цитирует Бузову издание «7Дней.ru».

Кроме того, артистка добавила: «Хочу знать все про себя». Видимо, она решила всерьез заняться своим здоровьем.

Ранее мы писали о том, что мачеха Ольги рассказала об отношениях с ней и заявила о недоверии певицы. Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой Поплавская заявила, что Алла Пугачева вернется в РФ и разведется с мужем. Знаменитость сообщила: «Готовится почва». Полное высказывание Яны читайте в этой статье.