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Опубликовано 29 мая 2024, 16:02
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«Хочу знать»: Ксению Собчак заинтересовало, кто дал новому штамму коронавируса название «Флирт»

Ксению Собчак заинтересовало, кто дал новому коронавирусу название «Флирт».
«Хочу знать»: Ксению Собчак заинтересовало, кто дал новому штамму коронавируса название «Флирт»

© Starface.ru

Журналистка Ксения Собчак прокомментировала заявление заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой о том, что среди москвичей в мае не выявили новый штамм коронавируса FLiRT. Ведущую заинтересовало, кто дал такое название.

Соответствующий пост появился в Telegram-канале СОБЧАК.

«Просто хочу знать, кто отвечает за нейминг новых штаммов коронавируса», - написала журналистка.

Напомним, Ракова сообщила, что в марте и апреле было выявлено 9 случаев заражения коронавирусом FLiRT. Майский мониторинг показал отсутствие этого варианта COVID-19.

Ранее Собчак заявляла, что ей не хватает политика Владимира Жириновского. Журналистка назвала его «абсолютно своим персонажем». Собчак отмечала умение политика «жить в любой реальности» и «проходить между струйками».

Источник фото:Starface.ru
Источник:Telegram-канал СОБЧАК
Автор:Лилия Караева
Теги:
Ксения Собчак
коронавирус
журналистка