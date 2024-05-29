«Хочу знать»: Ксению Собчак заинтересовало, кто дал новому штамму коронавируса название «Флирт»

Журналистка Ксения Собчак прокомментировала заявление заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой о том, что среди москвичей в мае не выявили новый штамм коронавируса FLiRT. Ведущую заинтересовало, кто дал такое название.

Соответствующий пост появился в Telegram-канале СОБЧАК.

«Просто хочу знать, кто отвечает за нейминг новых штаммов коронавируса», - написала журналистка.

Напомним, Ракова сообщила, что в марте и апреле было выявлено 9 случаев заражения коронавирусом FLiRT. Майский мониторинг показал отсутствие этого варианта COVID-19.

Ранее Собчак заявляла, что ей не хватает политика Владимира Жириновского. Журналистка назвала его «абсолютно своим персонажем». Собчак отмечала умение политика «жить в любой реальности» и «проходить между струйками».