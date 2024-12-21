«Хочу застрелиться. Не знаю, куда бежать»: недавно родившая звезда «Рыжей» Мария Луговая пожаловалась на детей

Звезда сериала «Рыжая» Мария Луговая этой осенью стала мамой во второй раз — у них мужем родился сын. По признанию актрисы, она не была готова ко второму ребенку. В интервью для нового выпуска журнала «Антенна-Телесемь» артистка откровенно рассказала о трудностях в воспитании детей.

В начале октября Мария Луговая поделилась радостной новостью — у них с Сергеем Лавыгиным родился сын Андрей. 37-летняя актриса признавалась, что вторая беременность стала для нее неожиданностью, поскольку она также растит двухлетнюю дочь Марту. По словам знаменитости, воспитание двоих детей дается ей нелегко.

«Я до сих пор учусь балансировать между детьми. Все на бегу, при этом ощущения, может, даже более яркие, чем в первый раз, потому что тогда было слишком много страхов. Сейчас больше радости, счастья, спокойствия. А из-за того, что есть Марта, второй человек, который тоже тебя ждет, все это совмещать очень сложно», — поделилась Мария Луговая.

Артистка отметила, что «самое сложное» для нее — оставаться с одной с двумя детьми. Мария Луговая вспомнила случай, когда во время прогулки сын расплакался, и ей пришлось отправить дочь на детскую площадку, чтобы успокоить малыша. Но и на этом проблемы не закончились.

«Вдруг слышу: дочка рыдает. Я ей: „Мартуша, что случилось?“ А у нее лоб в кровь разбит. Видимо, неудачно повернулась и ударилась об угол какого-то домика головой. Рыдает Марта, кричит навзрыд Андрюша, а я хочу застрелиться… Стою посреди этой площадки и не знаю, к кому бежать первому. Мне нужно минут 10, чтобы покормить Андрея, необходимо помочь Марте…» — рассказала актриса.

Напомним, Мария Луговая и Сергей Лавыгин состоят в браке с 2020 года. Через два года после свадьбы у пары родилась дочь Марта, а в октябре 2024 года — сын Андрей.

Ранее сообщалось о том, что актриса Мария Кожевникова пожаловалась на мужа. Звезда сериала «Универ» заявила, что супруг редко помогает ей с четырьмя детьми.