«Хочу выдохнуть и создать семью»: звезда Comedy Woman Сысоева намекнула на скорую свадьбу с Сашей Стоуном

Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева намекнула на то, что готова создать семью вместе с блогером Сашей Стоуном. Пара лишь недавно подтвердила отношения, но встречаются они уже долгое время.

С актрисой, которая на 14 лет старше него, Стоун сошелся после болезненного расставания с Валей Карнавал. Спортсмен несколько раз делал предложение тиктокерше, готовился к свадьбе, но до ЗАГСа дело так и не дошло. Тогда Саша встретился с Сысоевой, которая стала его соседкой.

По признанию артистки, их общение завязалось случайно. Они просто стали созваниваться и гулять вместе с питомцами. Она рассказала, что у них все получилось «очень легко». Потом Надя и Саша ненадолго расстались, но спустя время вновь сошлись. Сейчас они счастливы, и Сысоева даже думает о том, чтобы построить с возлюбленным семью. Правда, точных планов она не строит.

«Теперь хочу выдохнуть, быть девочкой и создавать семью. Предложение никак не фантазирую. Мне кажется, это вещь для двоих, поэтому и не говорю об этом. Любое предложение будет лучшим, я считаю так», - цитирует слова артистки StarHit.

Ранее Саша Стоун впервые прокомментировал расставание с Валей Карнавал и раскрыл подробности.