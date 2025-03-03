«Хочу сказать ей лично»: отец Яниса Тиммы раскрыл, зачем пригласил в гости Анну Седокову

Отец Яниса Тиммы объяснил, почему решил пригласить в гости Анну Седокову, которую винит в смерти сына. В беседе с Kp.ru Райтис Тимма заявил, что хотел бы лично пообщаться с бывшей невесткой.

Недавно Анна Седокова призналась, что только недавно впервые вышла из дома на публику и до сих пор боится людей. Отец Яниса Тиммы отреагировал на заявление певицы и отметил, что «бояться надо, но поздно». Мужчина публично обратился к экс-невестке и пригласил ее в гости.

«Приглашаю невестку к себе в гости. Я заблокирован уже 3 года, но есть добрые люди. Дайте ей знать», — написал Райтис Тимма. Объясняя свое приглашение, отец баскетболиста признался, что хотел бы обсудить некоторые вопросы только лично с Анной Седоковой.

«За все это время она сама ни разу не вышла на связь. Но то, что я хочу ей сказать, я могу сказать только лично ей. Расследование до сих пор идет. И мы ждем правду», — поделился отец Яниса Тиммы.

Также мужчина добавил, что сыну спортсмена от первого брака Кристиану уже сообщили о трагедии.

Напомним, Янис Тимма ушел из жизни в ночь с 16 на 17 декабря 2024 года, ему было 32 года. После смерти баскетболиста в Сети началась травля Анны Седоковой, с которой он развелся незадолго до случившегося. Многие открыто обвиняют певицу в причастности к гибели бывшего мужа. Отец спортсмена уверен, что именно она разрушила его жизнь. По словам Райтиса Тиммы, артистка сначала поставила крест на карьере его сына, а затем заставила отречься от семьи.

Ранее сообщалось о том, что первая жена Яниса Тиммы рассказала о его одержимости Анной Седоковой.